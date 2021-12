Auto mit Migranten fuhr in Ungarn in Haus - Sieben Tote

Bei einem Fluchtversuch eines mit Migranten besetzten Fahrzeugs in Ungarn sind nach Polizeiangaben sieben Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, auch der Lenker. Der Fahrer des Autos mit einem serbischen Nummernschild wollte demnach am späten Montagabend einer Verkehrskontrolle in dem Grenzort Morahalom ausweichen. Er sei mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, dann aber in ein Haus gerast. Das Auto habe sich dabei überschlagen.