Felix Auböck - „WM wichtig, ob wir auf richtigem Weg sind“

Schwimmer Felix Auböck ist heuer auf seiner Karriereleiter hinaufgeklettert. Im Mai in Budapest war er über 400 m Kraul Vize-Europameister geworden, im August in Tokio schaffte er es in drei Olympia-Endläufe. Als Vierter über 400 m fehlten dem Kraulspezialisten nur 0,13 Sek. auf die Bronzemedaille. Bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften ab Donnerstag in Abu Dhabi tritt der Niederösterreicher über 400 und 200 m Kraul an. Die APA - Austria Presse Agentur hat ihn dazu befragt.

APA: Sie treten nur über die zwei kürzeren Kraulstrecken an und reisen bereits am Samstag wieder ab. Was hat Sie dazu bewogen?

Auböck: „Ich habe jetzt keinen so großen Unterschied gespürt, als ich zurückgekommen bin. In der ersten Woche danach war es immer noch relativ anstrengend zu schwimmen, relativ mühsam. Aber die zweite und dritte Woche habe ich an den Zeiten gemerkt, dass meine Grundlage wesentlich besser geworden ist. Wir haben das Trainingslager so genommen, um eine Grundlage für die Saison zu schaffen, also nicht renn-spezifisch. Wir werden das im Jänner noch einmal machen. Ich fliege am 5. Jänner ab und quasi als Vorbereitung auf den nächsten Zyklus bis Mai für die WM (Langbahn in Fukuoka, Anm.) - wieder in Spanien. Es ist dort (Sierra Nevada, Anm.) das Höchste, das es gibt und liegt am besten. Der Flug ist recht kurz.“