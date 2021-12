Starke Abnahme der Vulkantätigkeit auf La Palma

Der Ausbruch des Vulkans auf der spanischen Kanaren-Insel La Palma hat am Dienstag stark nachgelassen. Seit Montagabend seien keine Explosionen mehr zu hören gewesen und es sei auch kaum noch Lava ausgetreten, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Zudem seien kaum noch Erschütterungen im Erdinnern registriert worden. Nur der Ausstoß von Schwefeldioxid sei weiterhin hoch. Der am Dienstag zeitweise unterbrochene Flugverkehr wurde am Nachmittag wieder aufgenommen.