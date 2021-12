Wiener Comedy-Gruppe mimte Polizisten und landete vor Kadi

„Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich bin Künstler. Ich bin der Meinung, dass das zur Kunstfreiheit gehört“, sagte der Mann am Mittwoch am Landesgericht für Strafsachen, wo sich ein Berufungssenat mit seinem Rechtsmittel gegen das Ersturteil auseinandersetzte. Verfahrensgegenständlich sind zwei Auftritte aus dem Sommer 2019, die die Comedy-Gruppe unter der Bezeichnung „Operation Teigtasche“ bzw. „Polizeiarbeit verursacht Neuwahlen“ ins Netz gestellt hatte. Die Comedians verkleideten sich dabei jeweils als Polizisten und gaben am 1. August 2019 in einem Asia Shop vor, auf der Suche nach Teigtaschen und illegal Beschäftigten zu sein. Sie kontrollierten den Inhalt einer Kühltruhe und verlangten von der Angestellten Bier. Die laut Ersturteil eingeschüchterte Frau habe vor allem aufgrund der echten Uniformen - die hatte sich die Truppe im Internet besorgt - die vermeintliche Amtshandlung „toleriert“, hieß es im Ersturteil. Am 21. September 2019 ging ein Video-Clip online, das falsche Beamte bei Ausweiskontrollen in Meidling zeigte - Passanten wurden kurz vor den Nationalratswahlen dazu gebracht, auf ihnen vorgelegten Wahlzetteln für die FPÖ zu stimmen, wobei diese als „Freiheitliche Polizei Österreich“ bezeichnet wurde.