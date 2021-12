Nawalnys Tochter liest EU bei Preisverleihung die Leviten

Die Tochter des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat stellvertretend für ihren inhaftierten Vater den Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte im Europaparlament entgegen genommen. Daria Nawalnaya ging bei ihrem Auftritt am Mittwoch in Straßburg hart mit der EU-Politik gegenüber Russland ins Gericht und attackierte Politiker, „die davon träumen, einen Job im Aufsichtsrat von Putins staatseigenen Unternehmen zu bekommen oder auf der Jacht eines Oligarchen zu segeln“.

Ihr Vater habe ihr aufgetragen zu sagen: „Niemand darf es wagen, Russland mit Putins Regime gleichzusetzen. Russland ist ein Teil von Europa.“ Aber Europa müsse auch seinen eigenen Werten gerecht werden. Es könne nicht sein, dass europäische Banken Milliardensummen von „Putin und seinen Freunden“ wüschen und dass sich in Straftaten verwickelte Oligarchen weiter frei in Europa bewegen dürften, sagte Nawalnaja.

Der 45-jährige Oppositionelle Nawalny ist einer der größten Widersacher von Russlands Staatschef Wladimir Putin. Er sitzt seit Anfang des Jahres in Russland in Haft und wurde im Februar wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zwei Jahren Lagerhaft verurteilt. Das EU-Parlament fordert seine sofortige Freilassung.

Sassoli wiederholte bei der Zeremonie am Mittwoch die Forderung des Europaparlaments nach einer sofortigen Freilassung Nawalnys. Die Vergabe des renommierten Sacharow-Preises an Nawalny dürfte vom Kreml als Affront aufgefasst werden. Die Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Staaten sind derzeit wegen des Aufmarsches von russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine besonders angespannt.

ÖVP-Europaabgeordneter Christian Sagartz wertete die Preisverleihung als „starkes Signal an die russische Führung“. In einer Aussendung verwies der Vize-Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Europaparlament darauf, dass der Name Sacharow in Russland stärker als anderswo mit dem Einsatz für Menschenrechte und Demokratie verbunden werde. „Mit diesem wichtigen Preis macht das Europaparlament klar: Europa steht immer und überall für diese Werte ein - für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte“, so Sagartz. SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath sprach ebenfalls von einem „Zeichen gegen die staatliche Repression unter Präsident Putin“. Der Fall Nawalny habe nämlich gezeigt, „dass die russische Führung vor nichts zurückschreckt. Die Namen Politkowskaja, Nemzow und Skripal hallen deutlich nach und sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Liste feiger und staatlich organisierter Mordanschläge in Russland ist lang.“