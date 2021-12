Oststeirer schlug mit Hammer auf Ehefrau ein

Ein 42-jähriger Steirer hat Dienstagabend seine Ehefrau in Ilz unter anderem mit einem Hammer attackiert und ihr mehrfach damit gegen den Kopf geschlagen. Zuvor hatte sich die Frau im Haus eingesperrt, doch der Steirer schlug ein Fenster ein und ging auf die 42-Jährige los. Nachbarn hatten das Klirren der Scheibe gehört, an einen Einbrecher gedacht und die Polizei gerufen. Die Einsatzkräfte umstellten das Haus und nahmen den Mann fest, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.

Ein Nachbar hatte die klirrenden Scheiben gegen 23.00 Uhr gehört und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, ließ sich der Verdächtige widerstandslos festnehmen. Er dürfte sich beim Einschlagen des Fensters an den Händen verletzt haben und wurde „aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus gebracht“, so die Polizei. Außerdem darf er vorerst weder zurück in das Haus noch sich seiner Frau nähern. Der Mann ist aber ohnehin bis auf weiteres in Haft.