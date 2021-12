Hilferuf der Ordensspitäler und Corona-Gegner-Demo in Linz

Pflegekräfte sowie Mediziner und Medizinerinnen des Ordensspitals der Barmherzigen Brüder sind am Mittwoch um 12.15 Uhr vor ihr Krankenhaus in Linz getreten. Insgesamt haben in acht oö. Ordensspitälern und elf konfessionellen Pflegeheimen Beschäftigte mit Aktionen ihre dramatische Arbeitssituation verdeutlicht. Nahezu zeitgleich marschierten rund 3.800 Corona-Maßnahmen-Gegner durch die Linzer Innenstadt.