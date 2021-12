Hilferuf der Ordensspitäler und Corona-Gegner-Demo in Linz

Pflegekräfte sowie Mediziner und Medizinerinnen des Ordensspitals der Barmherzigen Brüder sind am Mittwoch um 12.15 Uhr vor ihr Krankenhaus in Linz getreten. Insgesamt haben in acht oö. Ordensspitälern und elf konfessionellen Pflegeheimen Beschäftigte mit Aktionen ihre dramatische Arbeitssituation verdeutlicht. Nahezu zeitgleich marschierten rund 3.800 Corona-Maßnahmen-Gegner durch die Linzer Innenstadt.

Sie wünschen sich von der Landespolitik eine Anpassung des „veralteten Pflegeschlüssels“, stand auf einem Wunschzettel am Baum, oder aber eine „32-Stunden-Woche bei voller Bezahlung“. Neben Vertretern der Gewerkschaft vida - sie hatte den Hilferuf mitorganisiert - sprach auch oö. Arbeiterkammerpräsident Andreas Stangl in Linz. Er unterstrich, dass die dringende Entlastung des Pflegepersonals nur erreicht werden könne, wenn mehr Personal eingestellt und vor allem auch schon mehr ausgebildet werde.

Haberlander und Hattmannsdorfer dankten nicht nur dem Pflege- und Gesundheitspersonal für den „unermüdlichen Einsatz“, sondern zeigten in einer gemeinsamen Aussendung auch Verständnis dafür, dass sie „ihre Anliegen öffentlich kundtuen - und wie so viele zurzeit das Mittel der Demonstration wählen“. Auch der Soziallandesrat sprach von einer „Notwendigkeit, in der Bewältigung des Fachkräftemangels rasch voranzukommen“. Daher werde im nächsten Jahr eine Pflegekräftestrategie entwickelt sowie mit der Umsetzung gestartet, um die Pflegekräfte zu entlasten, meinte er. Gleichzeitig verwies er aber auch auf das Pflegepaket, das heuer in Kraft getreten ist. Seit Februar würden 13.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflege- und Gesundheitsbereich „deutlich mehr Entlohnung“erhalten.