Lebenslang wegen Doppelmords und Missbrauchs von 100 Leichen

Wegen Mordes an zwei jungen Frauen sowie Missbrauchs von mehr als 100 toten Körpern in Leichenhallen muss ein Brite für den Rest seines Lebens hinter Gitter. Die beiden Morde lagen Jahrzehnte zurück. Eine DNA-Untersuchung überführte schließlich den Mann, dem in der Folge auch die Taten an den Leichen nachgewiesen wurden. Ein Gericht in der englischen Stadt Maidstone verurteilte den geständigen 67-Jährigen am Mittwoch zur Höchststrafe.