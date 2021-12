150 Euro Einmalzahlung an Bedürftige

Der Nationalrat stellt Einkommensschwachen eine 150 Euro Einmalzahlung an Einkommensschwache zur Verfügung. Der entsprechende Beschluss fiel Mittwochabend. Ebenfalls gegen die Stimmen der NEOS wurde die Finanzierung der betrieblichen Corona-Tests bis Ende März verlängert. Zudem wurde dem Sozialminister ein zusätzliches Budget von zehn Millionen zur Bekämpfung von Covid-bedingter Armut zur Verfügung gestellt.

Was die erst heute vorgestellte Einmalzahlung angeht, sollen von der Arbeitslose, Mindestsicherungs-, Ausgleichszulage- und Studienbeihilfe-Bezieher sowie Mobilitätsstipendiaten profitieren, wie Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer in einer Pressekonferenz am Rande des Plenums mitteilte.