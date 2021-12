Großbritannien meldet Höchststand bei Neuinfektionen

Großbritannien hat einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Am Mittwoch wurden nach Behördenangaben 78.610 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet - so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn. Der bisherige Rekord lag bei 68.053 Neuinfektionen und war am 8. Jänner dieses Jahres registriert worden. Auch in Südafrika wurde mit 26.976 Infektionen binnen eines Tages ein neuer Rekord verzeichnet. In beiden Ländern breitet sich die Omikron-Variante stark aus.