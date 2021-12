Lichtermeer am Ring als „Zeichen des Miteinanders“

Am Sonntag sollen am Wiener Ring um 19.00 Uhr mindestens 13.000 Kerzen zum Gedenken an die Zahl der in Österreich an Covid-19 verstorbenen Menschen angezündet werden. Das kündigten Vertreter der zu diesem Zweck gegründeten Initiative „#YesWeCare - das #Lichtermeer“ am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Man verstehe sich aber nicht als „Gegendemo“ zu den Corona-Kundgebungen der vergangenen Wochen.