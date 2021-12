Messerattacke in Vorarlberg - Mann und Frau tot

Eine Messerattacke hat am Donnerstag in Hohenems mit dem Tod einer 35-jährigen Frau und eines 47-jährigen Mannes geendet. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden mit mehreren schweren Schnitt- bzw. Stichverletzungen vor einem Mehrparteienhaus bzw. in einer Wohnung aufgefunden. Sie wurden ins LKH Feldkirch gebracht und notoperiert, doch verloren beide den Kampf um ihr Leben. Die Polizei nannte den Mann „tatverdächtig“ und ging von einem eskalierten „Beziehungsstreit“ aus.