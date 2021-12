Familienleistungen decken Kinderkosten nicht ab

Ein Kind kostet einen Haushalt mit zwei Erwachsenen in Österreich pro Monat im Schnitt 494 Euro, in einem Ein-Erwachsenen-Haushalt sind es 900 Euro. Die staatlichen Familienleistungen decken das jedoch nur zum Teil ab, besonders groß ist die Lücke bei Alleinerziehern und bei älteren bzw. mehr Kindern, zeigt eine aktuelle Studie. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) schwebt deshalb als Vision eine Kindermindestsicherung vor, sagte er am Donnerstag vor Journalisten.