Skispringerin Kramer dominiert auch Ramsau-Qualifikation

Skispringerin Sara Marita Kramer hat auch die Qualifikation für den freitägigen Bewerb in Ramsau beherrscht. Die Weltcupspitzenreiterin kam am Donnerstagabend auf die Höchstweite von 94 Meter, womit sie fast acht Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte Japanerin Sara Takanashi hatte. Mit Eva Pinkelnig (7.) und Daniela Iraschko-Stolz (8.) schafften es noch zwei weitere ÖSV-Athletinnen ins Spitzenfeld.

Auch Lisa Eder (12.), Jacqueline Seifriedsberger (16.) und Chiara Kreuzer (29.) qualifizierten sich für den Normalschanzenwettkampf der besten 40. Vorjahressiegerin Kramer führt die Weltcup-Gesamtwertung vor dem Heimbewerb nach vier Erfolgen in sechs Saisonkonkurrenzen klar an. Zuletzt in Klingenthal hatte die 20-jährige Salzburgerin von der Großschanze zweimal gewonnen.