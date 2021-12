Kärntnerin Ulbing gewinnt Parallelriesentorlauf von Carezza

Die Kärntner Snowboarderin Daniela Ulbing hat am Donnerstag ihren ersten Weltcupsieg in der Olympia-Disziplin Parallel-Riesentorlauf gewonnen. Die 23-Jährige siegte im Finale des Weltcups von Carezza/Italien gegen die Tschechin Ester Ledecka. Es ist der dritte Weltcupsieg Ulbings, der erste im Riesentorlauf. Die Burgenländerin Julia Dujmovits schied gegen Ulbing im Viertelfinale aus, wurde wie bei den Männern Benjamin Karl Fünfter. Der Deutsche Stefan Baumeister gewann.

Sie habe heuer im Riesentorlauf einen sehr guten Schritt in der Vorbereitung gemacht, sagte die Slalom-Weltmeisterin 2017. Nun folgt sie als österreichische Carezza-Siegerin Marion Kreiner (2014) und Ina Meschik (2016) nach. Dujmovits holte nach den Rängen vier und sechs am vergangenen Wochenende in Bannoje/Russland noch ein gutes Ergebnis. Am Vortag war die Slalom-Olympiasiegerin 2014 im Training schwer gestürzt: „Es war schwierig nach dem Sturz, dass ich mich wieder überwinde.“