Auböck in Abu Dhabi über 200 m Kraul Kurzbahn-WM-Zwölfter

Schwimm-Weltmeister Felix Auböck hat am Freitag bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi das Finale über 200 m Kraul um exakt ein halbe Sekunde verpasst. Der Niederösterreicher blieb 24 Stunden nach seinem Gold-Triumph über 400 m Kraul über die halbe Distanz im Vorlauf in 1:43,49 Min. 0,14 Sek. über seinem im Vorjahr fixierten nationalen Rekord und belegte Rang zwölf. Die Top acht kamen in den Endlauf. Für Auböck sind die Titelkämpfe in den Emiraten damit vorüber.