„Mehr als das Sams“: Ausstellung über Paul Maar in Bamberg

Das freche Sams aus den Büchern von Paul Maar ist wohl eine der prominentesten Figuren der deutschsprachigen Kinderliteratur - doch eine neue Ausstellung in Bamberg beschränkt sich nicht nur auf den Sams-Erfolg des Autors und Illustrators. Am Sonntag (19. Dezember) öffnet in der Stadtgalerie Bamberg die Schau „Mehr als das Sams“.