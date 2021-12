Noch viele Fragen nach Bluttat in Hohenems ungeklärt

Nach einer Bluttat am Donnerstag in Hohenems, die mit dem Tod einer 35-jährigen Frau und eines 47-jährigen Mannes endete, waren am Freitag nach wie vor viele Fragen offen. Man ermittle weiter in Richtung Mord und Selbstmord. Ob sich dieser Verdacht erhärtet, werde erst das Ergebnis der Obduktion zeigen. Diese sei für Anfang nächster Woche angesetzt, hieß es bei der Polizei.