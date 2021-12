Ukrainischer Soldat bei Gefechten getötet

Bei Gefechten im Osten der Ukraine ist nach Angaben der Regierungstruppen einer ihrer Soldaten getötet worden. Prorussische Rebellen hätten Armeestellungen mit Granatwerfern und Mörsern angegriffen, teilte das ukrainische Militär am Freitag mit. Ein Soldat sei dabei getötet und ein weiterer verletzt worden. Seit Jahresbeginn wurden im Ostukraine-Konflikt damit bereits 65 Menschen getötet - im gesamten vergangenen Jahr waren 50 Tote gemeldet worden.

In der Ostukraine bekämpfen sich seit 2014 prorussische Milizen und die ukrainische Armee, nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte. Moskau unterstützt in dem Konflikt die Separatisten, die in Luhansk und Donezk sogenannte Volksrepubliken ausgerufen haben. Insgesamt wurden bereits mehr als 13.000 Menschen bei den Kämpfen getötet.