Glückwünsche zum 85. Geburtstag des Papstes

Glückwünsche trafen auch aus Österreich ein. Für Kardinal Christoph Schönborn ist es „erstaunlich, was der erste Papst, der den Namen Franziskus angenommen hat, bisher bewegen konnte“. Trotz seiner 85 Jahre zeige der gebürtige Argentinier keine Altersmüdigkeit, schrieb der Wiener Erzbischof in seiner Freitagskolumne in der Gratiszeitung „Heute“. Obwohl Franziskus „nicht wenige Gegner“ habe, denke er offensichtlich nicht an Rücktritt. „Ich bete für ihn, nicht nur heute! Möge er uns erhalten bleiben“, so Schönborn.