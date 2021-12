Nur Kilde im Gröden-Super-G vor Mayer und Kriechmayr

Als erster der Topfahrer hatte Kriechmayr die Latte richtig hoch gelegt. Die saubere wie aggressive Fahrt der Startnummer 11 schien Siegpotenzial zu haben, Kriechmayr reckte im Zielraum zufrieden den Zeigefinger in die Höhe. Vielleicht aber zeigte er nur hinauf Richtung Starthaus, wo mit der 13 Kilde ins Rennen ging und seiner Favoritenstellung gerecht wurde. Mit traumwandlerischer Sicherheit fand Kilde noch einmal eine in allen Teilbereichen schnellere Linie. Wie im Vorjahr brachte ihm die 13 Glück.

Die 1:25,91 Minuten waren fortan lange unangefochten, Feuz zeigte mit 0,57 Sekunden Rückstand in seiner schwächeren Speed-Disziplin auf. Doch richtig in Gefahr war Kildes Sieg nur noch beim Angriff von Mayer, dessen Startnummern-Poker aufging: Mit stärkerer Sonneneinstrahlung war der konstante Kärntner bis zur vierten Zwischenzeit quasi gleich schnell wie Kilde, verlor im Finish aber noch zwei Zehntel.

„Es passt einmal sehr gut“, bekundete Mayer, der im fünften Speedrennen zum vierten Mal auf das Podest fuhr. „Bei der Ciaslat-Ausfahrt habe ich einen minimalen Rutscher gehabt. Wahrscheinlich waren das die zwei Zehntel, die mir am Schluss abgegangen sind.“ Am zufriedenen Fazit bei der Europa-Rückkehr änderte das nichts. „Ich kann morgen locker an den Start gehen.“

Kriechmayr rehabilitierte sich für einen aus seiner Sicht nicht vollends zufriedenstellenden Nordamerika-Trip mit seinem zweiten Stockerlplatz in Gröden. „Heute bin ich definitiv besser als in Beaver Creek gefahren. Viel entschlossener, außer auf der Ciaslat, da habe ich mir bei einem Linksschwung zu viel Reserve gelassen“, kommentierte der 2019-Sieger im Super-G, der mit der Abfahrt noch eine Rechnung offen hat. Besser als Siebenter (2015) war er noch nie.

Nicht erfreulich stimmte ihn, dass wieder eine Verletzung im eigenen Lager auftauchte. Nach dem Ausfall von Christopher Neumayer, der am Freitag in München am Knie operiert wurde, zog sich Christoph Krenn (48./+2,60) im Super-G eine starke Prellung des rechten Mittelhandknochens zu. Er bekam eine Schiene und kann in der Abfahrt nicht starten. Babinsky wird seinen Platz einnehmen.