Regierung richtet neues Corona-Krisengremium ein

Mit Striedinger - er ist seit Sommer stellvertretender Generalstabschef - bekommt das Bundesheer eine stärkere Rolle in der Corona-Bekämpfung. In der Vergangenheit hat die Regierung in der Corona-Pandemie bereits auf die Expertise des Bundesheeres zurückgegriffen, es hat etwa Teststraßen organisiert oder auch Gebäude desinfiziert.

„GECKO“ soll jedenfalls keine bestehenden Gremien ersetzen, sondern ein „Team der besten Köpfe“ nach deutschem Vorbild bündeln und regelmäßig beraten. Das Team soll sofort mit der Arbeit beginnen und nächste Woche zusammentreten. Am morgigen Samstagvormittag wird „GECKO“ in einer Pressekonferenz vorgestellt.

„Das Virus entwickelt sich weiter, und damit auch das Pandemiemanagement“, argumentierte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). „Um uns bestmöglich vor der drohenden fünften Welle zu schützen, werden wir noch mehr testen, noch mehr sequenzieren und noch mehr und schneller impfen müssen - und zwar in ganz Österreich, in jedem Bundesland, in jedem Bezirk und in jeder Gemeinde.“ Mit neuen Therapien würden weitere Lösungen, aber auch neue logistische Herausforderungen auf die Regierung zukommen, verwies Mückstein auf bald erwartete Medikamente.