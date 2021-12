Platter will Van der Bellen bei Wiederantritt unterstützen

Van der Bellen sei gerade in Zeiten der Krise „der Ruhige und der Richtige“, argumentierte Platter in der „TT“. Auch ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hatte sich bereits im Sommer für eine Unterstützung des amtierenden Bundespräsidenten ausgesprochen und einer eigenen Kandidatur eine Absage erteilt.

Die Performance der ÖVP sei in der vergangenen Zeit überschaubar gewesen, das habe zu einer „Verunsicherung in der Bevölkerung geführt“, räumte der Tiroler Landeschef ein. „Das versteht doch niemand, dass wir in einer Zeit der Krise womöglich eine längere Zeit parteipolitische und personelle Diskussionen haben“.