Mit 2.167 Neuinfektionen deutlich weniger Corona-Fälle

Mit Samstag gab es in Österreich 47.338 aktive Fälle, um 3.851 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 1,247.399 bestätigte Fälle. Genesen sind 1,186.599 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden waren es 5.994. 24 Todesfälle liegen deutlich unter dem Sieben-Tages-Schnitt von 45,6. Insgesamt sind bisher 13.462 Personen an oder mit Covid-19 gestorben.