Kran stürzt in Turin auf Gebäude - drei Todesopfer

Ein Kran ist am Samstag auf ein Gebäude in Turin gestürzt. Zwei Arbeiter, die mit Renovierungsarbeiten an dem siebenstöckigen Haus beschäftigt waren und sich auf dem Kran befanden, kamen sofort ums Leben. Ein weiterer Kollege im Alter von 20 Jahren starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Zwei Personen wurden verletzt, ein Fußgänger und ein Autofahrer, dessen Fahrzeug vom Kran getroffen wurde, berichteten italienische Medien.