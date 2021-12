Dovedan-Show bei Nürnberg-Sieg

Der 1. FC Nürnberg hat dank Nikola Dovedan in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Spitzengruppe geschafft. Der Ex-Altacher schoss sein Team mit einem Triplepack am Samstag zum 3:1-Auswärtssieg in Aue. Mit 30 Punkten setzten sich die Franken im oberen Tabellendrittel fest. Dovedan (27), der alle drei Tore von innerhalb des Strafraums erzielte, hatte in seinen 15 Saisoneinsätzen zuvor zweimal getroffen. Der Hamburger SV und Schalke 04 trennten sich 1:1.