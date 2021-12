Britischer Brexit-Minister Frost aus Protest zurückgetreten

Wegen politischer Meinungsverschiedenheiten ist der britische Brexit-Minister David Frost von seinem Kabinettsposten zurückgetreten. Das Büro von Premierminister Boris Johnson veröffentlichte am Samstagabend Frosts Schreiben, in dem dieser erklärte, er werde mit sofortiger Wirkung zurücktreten, da „der Brexit jetzt sicher ist“. Er schrieb jedoch weiter, er habe Johnson gegenüber seine „Bedenken über die derzeitige Richtung der Reise“ deutlich gemacht.

Die Regierung bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Wochenzeitung „The Mail on Sunday“. Diese berichtete, Frost habe aus „Ernüchterung“ über den Kurs der Regierung seinen Rücktritt bereits vor einer Woche eingereicht. Johnson habe ihn aber dazu bewegen können, noch bis zum Jahresanfang 2022 im Amt zu bleiben.

Eine namentlich nicht genannte Quelle sagte der „Mail on Sunday“, Frost lehne die neuen Corona-Beschränkungen der Regierung ab sowie auch deren Steuererhöhungen und das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050.

In seinem Rücktrittsschreiben erklärte der 56-Jährige, er hoffe, dass „wir so schnell wie möglich dorthin gelangen, wo wir hinmüssen“: zu einer „wenig regulierten, niedrig besteuerten, unternehmerischen Wirtschaft“.

In Anspielung an die jüngsten Corona-Beschränkungen schrieb er: „Wir müssen auch lernen, mit Covid zu leben.“ Johnsons Entscheidung vom Juli, alle Corona-Maßnahmen abzuschaffen, bezeichnete er als „mutig“ - „leider“ habe sich diese Entscheidung „nicht als unumkehrbar erwiesen, wie ich es mir gewünscht habe“. Er bedaure, dass sein Rücktritt an die Presse durchgesickert sei.