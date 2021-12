Erste Parlamentswahl in Hongkong nach der Wahlrechtsreform

In Hongkong hat am Sonntag die erste Parlamentswahl seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung und der umstrittenen Wahlrechtsreform begonnen. Beobachter rechneten mit einer geringen Beteiligung, da nach dem harten Durchgreifen Pekings viele Hongkonger jede Hoffnung auf demokratische Veränderungen aufgegeben hätten. Die Wahllokale bleiben bis 15.30 Uhr (22.30 Uhr Ortszeit) geöffnet. Ergebnisse werden bereits in der Nacht oder spätestens Montagfrüh erwartet.