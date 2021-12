Berühmter britischer Architekt Rogers gestorben

Der berühmte britische Architekt Richard Rogers ist gestorben. Wie mehrere Medien am Sonntagmorgen berichteten, starb der Architekt in der Nacht im Alter von 88 Jahren. Sein Sohn Roo Rogers bestätigte der „New York Times“ seinen Tod, ohne die Todesursache näher zu erläutern. Rogers, der 2007 mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde, hat unter anderem das Centre Georges Pompidou in Paris sowie Bürogebäude am Potsdamer Platz in Berlin entworfen.