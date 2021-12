„Die Schwerkraft der Verhältnisse“: Fritz im Akademietheater

Der 1980 geborene Deutsche Bastian Kraft, der am Burgtheater bereits „Dorian Gray“ (2010), „Ludwig II.“ (2016) und „Mephisto“ (2018) dramatisiert hat, nahm sich des 1978 erschienenen Debütromans von Marianne Fritz an und hat dafür ein beeindruckendes Konzept von großer Klarheit entwickelt. Virtuose Schattenspiele, in denen die Schatten live auf der Bühne agierender Darsteller mit vorbereiteten Video-Aufnahmen in Überblendung interagieren, werden dabei abgelöst von waghalsigen Kletterpartien durch eine regalartige Kleinraumwohnung, mit der die Enge der Verhältnisse deutlich vor Augen geführt wird. Peter Baur (Bühne) und Jonas Link (Video) haben ganze Arbeit geleistet.