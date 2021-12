Geringe Wahlbeteiligung zur Halbzeit in Hongkong

Mit einer äußerst niedrigen Wahlbeteiligung bei der umstrittenen Parlamentswahl setzen die Menschen in Hongkong ein Zeichen gegen die Einschränkung der Demokratie durch China. Zur Halbzeit der Wahl am Sonntagnachmittag (Ortszeit) haben laut Behörden erst 19 Prozent ihre Stimme abgegeben. Bei der Stimmabgabe von Regierungschefin Carrie Lam protestierten Demokratie-Aktivisten gegen die umstrittene Wahlrechtsreform, mit der sich Peking die Kontrolle über die Wahl verschafft hat.

Bis 22.30 Uhr (15.30 Uhr MEZ) können die 4,5 Millionen Wahlberechtigten noch ihre Stimme abgeben. Ergebnisse werden bereits in der Nacht oder spätestens am Montagfrüh erwartet. 2016 hatte die Wahlbeteiligung zur Halbzeit noch bei 27 Prozent gelegen. Wegen der Wahlreform war bereits zuvor mit einer niedrigen Beteiligung gerechnet worden.

Obwohl ihnen Strafen drohen, demonstrierten am Sonntag drei Aktivisten am Wahllokal der Peking-treuen Regierungschefin Lam. Als Lam an ihrem Wahllokal eintraf, skandierten die Demonstranten der pro-demokratischen Partei Liga der Sozialdemokraten: „Ich will ein echtes allgemeines Wahlrecht“.

Der 65-jährige Daniel So hingegen gehörte zu den ersten, die vor einem Wahllokal in einem wohlhabenden Bezirk der Finanzmetropole standen. „Die jungen Leute sind nicht so sehr an dieser Wahl interessiert, weil sie von ausländischen Politikern und Medien in die Irre geführt werden“, sagte er AFP. „China geht es jetzt so gut.“