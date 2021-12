Innenminister Kickl war für Van der Bellen „große Belastung“

Wenn Kickl nun sage, Österreich sei eine Diktatur, „dann sollte er doch wissen, welche Funktion er innehat: Er ist Klubobmann einer Fraktion in einem frei und demokratisch gewählten Parlament, wo selbstverständlich Redefreiheit herrscht“, so Van der Bellen in der „TT“. Als Bundespräsident habe man auch keinerlei Handhabe für Sanktionen gegenüber Abgeordneten. „Das ist auch Demokratie. Und das ist gut so“, so Van der Bellen.