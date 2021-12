Reitshammer über 100 m Lagen Kurzbahn-WM-Achter

Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat am Sonntag im Kurzbahn-Schwimm-WM-Finale von Abu Dhabi über 100 m Lagen Rang acht belegt. In 52,16 Sekunden war der 27-Jährige 0,13 Sek. langsamer als am Vortag im Semifinale. Reitshammer hatte über diese Distanz im November EM-Bronze geholt. Neuer Weltmeister ist Kliment Kolesnikow, der Russe siegte in 51,09.

Die fünfte OSV-WM-Finalteilnahme bei diesen Titelkämpfen in den Emiraten fixierte eine gute Stunde später Caroline Pilhatsch über 50 m Rücken. Die aktuelle Vize-Weltmeisterin auf dieser Strecke (Hangzhou 2018) steigerte sich im Vergleich zum Vorlauf am Vormittag um eine knappe halbe Sekunde auf 26,29 Sek. und kam damit als Siebente in den für Montagnachmittag fixierten Endlauf. Lena Kreundl wurde im Semifinale über 100 m Brust 16., in 1:05,83 Min. verfehlte sie ihre Bestzeit um 0,11 Sek.