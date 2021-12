Gastro und Hotels sperren auch in Wien wieder auf

Das Leben für Geimpfte und Genesene wird ab Montag auch in Wien wieder etwas lockerer. Auch in der Bundeshauptstadt öffnen wieder Gastronomie und Hotellerie. In anderen Bundesländern waren die Öffnungen schon früher erfolgt. Allerdings bleibt österreichweit der Lockdown für Ungeimpfte bestehen. Auch muss die Gastronomie um 23 Uhr zusperren, die Nachtgastronomie bleibt damit in ganz Österreich bis auf weiteres geschlossen.