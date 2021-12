Richtungsentscheid in Chile: Linker Kandidat Boric vor Sieg

Boric, Sohn kroatischer und katalanischer Einwanderer, will das Land wirtschaftspolitisch vom Erbe des früheren Militärdiktators Augusto Pinochets lösen, das er für die große soziale Ungleichheit in Chile verantwortlich macht. Er setzt sich für eine Reform des privaten Rentensystems und eine stärkere Rolle des Staates im Gesundheits- und Bildungswesen ein.

Nach dem Ende der zweiten Amtszeit des konservativen Staatschefs Sebastian Pinera stand Chile mit dieser Stichwahl vor einer echten Richtungsentscheidung. Kast (55) und Boric (35) repräsentieren entgegengesetzte Pole des politischen Spektrums in dem südamerikanischen Land. Ihr Konkurrenzkampf spiegelt die tiefe Spaltung der chilenischen Gesellschaft wider. Sowohl Kast als auch Boric gehören Parteien an, die bisher in der chilenischen Politik keine tragende Rolle spielten und an den Regierungen seit dem Ende der Militärdiktatur von Augusto Pinochet vor 31 Jahren nicht beteiligt waren.