APA/ATV-“Österreich-Trend“: Rot-Grün-Pink beliebt

Die Ausgangslage für eine Regierungsbildung wäre nach Neuwahlen sehr schwierig, was sich auch in der Koalitionsfrage zeigt, analysiert Hajek in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Es gibt derzeit keine wirkliche Präferenz der Bevölkerung, am ehesten noch eine Dreier-Koalition aus SPÖ-Grünen-NEOS. Besonders hoch ist die Zustimmung dafür naturgemäß unter SPÖ- und NEOS-Wählern, aber auch unter jenen, die ihr Kreuzerl unter die Grünen setzen, ist es die favorisierte Variante. Bei letzteren ist mit 60 Prozent Zustimmung diese Kombination sogar doppelt so bliebt wie Türkis-Grün (29 Prozent Zustimmung). Anders verhält sich das freilich bei den ÖVP-Wählern: Dort sind 50 Prozent mit Türkis-Grün zufrieden. Zweitbeliebteste Variante ist demnach eine Koalition mit der SPÖ.