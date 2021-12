„ÄrztInnen gegen Covid“ verzeichnet 4.000 Unterstützer

Das Lichtermeer am Ring vom Sonntag hat auch eine Vielzahl an Ärztinnen und Ärzten mobilisiert, die sich gegen „gezielte Desinformation“ und gegen Attacken gegen Wissenschaft und Gesundheitspersonal positionieren. Unter dem Titel „ÄrztInnen vs COVID“ wurden Unterschriften gesammelt, am Montag wurden bereits fast 4.000 Unterstützer gezählt.