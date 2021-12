Wiener Arzt vor Gericht, der Betrügern geholfen haben soll

Mit den Folgen groß angelegter betrügerischer Machenschaften, die zwei Saudis mehrere Millionen Euro gekostet haben, muss sich seit Montag ein Schöffensenat am Wiener Landesgericht auseinandersetzen. Ein Arzt soll einen beträchtlichen Teil der Beute übernommen und in seiner Wohnung gebunkert haben, ein Polizist soll bei einer fingierten Festnahme mitgemacht haben, die der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer als „Live-Theater-Inszenierung“ bezeichnete.

Ausgangspunkt des Ganzen sind kriminelle Handlungen zweier Männer, die dafür 2020 zu fünf bzw. dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden sind. Sie hatten in Wien einen aus Saudi Arabien stammenden Geschäftsmann kennengelernt und in weiterer Folge diesem und einem Bekannten unter anderem die Beteiligung an vorgeblich lukrativen Investments in Immobilien schmackhaft gemacht. Renditen von bis zu 27 Prozent jährlich wurden verheißen. Nachdem die beiden Betrüger abgeurteilt waren, wandte sich einer der beiden an die Polizei und erklärte, ein Arzt mit einer Praxis in Wien-Favoriten habe ihnen als „sicherer Tresor“ gedient. Man habe dem Mediziner regelmäßig zu 10.000 Euro zusammengeschnürte Banknoten-Bündel in einem Plastiksackerl vorbeigebracht. Dieser habe das Geld verwahrt, bei Bedarf hätten sie dann darauf zurückgegriffen. Darüber hinaus hätte der Arzt das Geld in andere Kanäle geleitet und damit dessen Herkunft verschleiert.