Spurs und Pöltl überzeugen bei Sieg über Clippers

Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen überzeugenden 116:92-Erfolg bei den LA Clippers gefeiert. Der Center aus Wien verbuchte dabei mit 17 Punkten und elf Rebounds zum achten Mal im Spieljahr ein Double-Double. Weiters erreichte er fünf Assists, drei Steals und zwei Blocks in 29:33 Minuten Einsatzzeit. Die Texaner halten nach 30 Saisonpartien bei zwölf Siegen.

Die Begegnung in Downtown Los Angeles war rasch im Zeichen der Spurs gestanden. Ab dem 21:19 (8. Min.) lag nur mehr San Antonio voran. Bis auf 30 Punkte setzten sich die Gäste ab. Pöltl sprach von einem souveränen Sieg. „Wir hatten das Match früh unter Kontrolle und haben - besonders dank einer sehr guten Leistung am Rebound - eine hohe Führung herausgespielt.“ 67:43 zugunsten der Texaner lautete die Bilanz an den Brettern, davon 23:9 in der Offensive. Zum mittlerweile vierten Mal hintereinander haben die Spurs einen Sieg auf eine Niederlage folgen lassen.