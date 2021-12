NHL unterbricht Saison und verlängert Weihnachtspause

Die NHL verlängert die Weihnachtspause und unterbricht die Eishockey-Saison wegen der vielen Coronafälle in der Liga für ein paar Tage. Einen Tag, nachdem sie einen solchen Schritt noch ausgeschlossen hatte, beschloss die NHL, vom 22. bis 25. Dezember komplett zu pausieren. In einem der letzten Spiele steuerte Michael Raffl beim 7:4-Sieg seiner Dallas Stars gegen Minnesota Wild eine Vorlage bei.

Raffl legte das 6:3 von Miro Heiskanen auf, sammelte damit seinen achten Saisonpunkt (im 28. Spiel) und agierte wie üblich als wichtiger Mann im Penaltykilling. Er darf nun ab Mittwoch wie alle anderen Spieler der 32 Mannschaften nicht trainieren und erst am 26. Dezember wieder auf Reisen oder ab nachmittags aufs Eis gehen.

Am Dienstag finden die letzten zwei Spiele statt. Die fünf am Donnerstag angesetzten Partien sagte die Liga ab, am Mittwoch war wegen der Absagen der vergangenen Tage ohnehin keine Partie mehr übrig geblieben. Die Zahl der verschobenen Partien seit dem Saisonbeginn stieg damit auf 49.