Ampel-Koalition im Bund hätte für LH Doskozil „Charme“

Der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil hält eine Koalition aus SPÖ, Grünen und Neos in Österreich für charmant. „Auch Österreich würde etwas Neues gut tun, das Aufbruch signalisiert“, meinte er im Interview mit der Tageszeitung „Heute“ am Dienstag mit Blick auf die neue Dreier-Koalition in Deutschland.