Bund-Länder-Gipfel zu Omikron am Mittwoch

Beim morgigen Gipfel zwischen Bund, Ländern und Experten wird die neue Virusvariante Omikron im Mittelpunkt stehen. Neben einer grundsätzlichen Einschätzung der neuen Mutante wird auch darüber beraten werden, wie es in den kommenden Wochen weitergehen kann. Am Gipfel, bei dem die Landeschefs virtuell dabei sein werden, wird auch die Gecko-Spitze teilnehmen. Die Länder gaben sich im Vorfeld vorsichtig.

Laut Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) werden mögliche Verschärfungen angesichts der Omikron-Variante am Mittwoch nicht auf der Tagesordnung der Video-Konferenz stehen. „Der Austausch gilt der Krisenorganisation der nächsten Wochen, wir wollen uns bestmöglich vorbereiten“, sagte Wallner. Es müsse sichergestellt werden, dass jedenfalls - auch falls die Corona-Fälle schlagartig zunehmen sollten - genügend Kapazitäten im Spitalsbereich vorhanden seien.

Welche Maßnahmen Salzburg bezüglich der Omikron-Variante getroffen hat, will wiederum Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) vorstellen. Ab Jänner muss die 2G-Regel im Handel verpflichtend kontrolliert werden. Zudem soll für das Contact Tracing präventiv mehr Personal eingesetzt werden, also noch bevor die Infektionszahlen erwartungsgemäß steigen, erklärte ein Sprecher Haslauers. Das dafür nötige Personal werde aus verschiedenen Quellen wie AMS und Bundesheer rekrutiert. Diese Maßnahme ist in dem von dem Covid-Board des Landes erstellten Eskalationsplan enthalten. Zudem führe Salzburg schon jetzt die Sequenzierung auf Omikron selbst durch.