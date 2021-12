Erste Hinrichtungen in Japan seit zwei Jahren

Erstmals seit zwei Jahren sind in Japan wieder Todesurteile vollstreckt worden. Drei verurteilte Mörder wurden nach Behördenangaben am Dienstag durch Erhängen hingerichtet. Die Regierung rechtfertigte das Festhalten an der Todesstrafe als notwendig im Kampf gegen „grauenhafte Verbrechen“. Der japanische Anwaltsverband verurteilte die Exekutionen dagegen und forderte die Abschaffung der Todesstrafe.