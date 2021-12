Corona-Demonstranten stürmen Hof des rumänischen Parlaments

Aus Protest gegen geplante Corona-Maßnahmen haben etwa 300 Rechtsradikale in Bukarest das Wachpersonal des rumänischen Parlaments überrannt und sind bis in den Hof des Gebäudes vorgedrungen. Das berichtete das rumänische Innenministerium am Dienstag. Dabei seien auch Fahrzeuge beschädigt worden, darunter ein Auto der US-Botschaft, wie der US-Geschäftsträger bestätigte. Unterdessen marschierten Tausende Demonstranten auf den Regierungssitz zu.