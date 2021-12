David Alaba positiv auf Corona getestet

Bei Österreichs Fußball-Star David Alaba ist eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Das gab sein Verein Real Madrid am Dienstagabend bekannt. Damit versäumt der Wiener das Auswärtsspiel des Tabellenführers am Mittwoch gegen Athletic Bilbao. Alaba gab erst Ende Juli dieses Jahres einen positiven Corona-Test ab. Real-Coach Carlo Ancelotti gehen nun langsam die Spieler aus. Nach einigen Coronafällen im Kader ist der Trainer in Bilbao zum Experimentieren gezwungen.

Eventuell werde er vom zuletzt erfolgsbringenden 4-3-3-System abrücken müssen, erklärte der Italiener am Dienstag. Die Madrilenen führen die Tabelle fünf Punkte vor Sevilla an. Der erste Verfolger trennte sich am Dienstag in einem Nachtragsspiel der 4. Runde vor eigenem Publikum vom FC Barcelona mit 1:1. Die Andalusier gingen durch Alejandro Gomez (32.) in Front, Ronald Araujo (45.) sorgte noch vor dem Seitenwechsel für den Ausgleich.