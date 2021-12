Libysche Präsidentenwahl am Freitag laut Parlament unmöglich

Die Präsidentschaftswahl in Libyen kann nach Angaben des Parlaments nicht wie geplant am Heiligen Abend stattfinden. Der Termin am Freitag sei unmöglich einzuhalten, hieß es in einem Schreiben des für Wahlbeobachtung zuständigen Parlamentsausschusses, über das libysche Medien am Mittwoch berichteten. Ein neuer Termin für die Abstimmung wird in dem Brief nicht genannt.