Michael Hayböck plant mit Tournee-Einstieg am Bergisel

Skispringer Michael Hayböck gibt zwölf Wochen nach seiner Bandscheiben-Operation ein Wettkampf-Comeback. Der Oberösterreicher reist am Sonntag mit dem österreichischen Contintental-Cup-Team nach Engelberg, wo am Montag und Dienstag zwei Konkurrenzen angesetzt sind. Quasi zeitgleich startet in Oberstdorf die Vierschanzentournee. Hayböcks Ziel ist, bei den Österreich-Stationen einzusteigen und auch die Hoffnung auf eine Olympia-Nominierung hat er noch nicht aufgegeben.

Der 30-Jährige ist am 8. Dezember in Seefeld auf die Schanze zurückgekehrt, diese Woche war er auf dem Innsbrucker Bergisel mit dem Nationalteam um Stefan Kraft schon gemeinsam auf dem Bakken. Diesmal zwar noch als Mitglied einer anderen Trainingsgruppe, was sich über das erweiterte Tournee-Kontingent aber bald ändern soll. „Es ist der große Wunsch, dass ich am 3. Jänner auf dem Bergisel am Start bin. Die Sehnsucht wäre groß“, sagte Hayböck gegenüber der APA - Austria Presse Agentur.