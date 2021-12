Karriere-Bestleistung von Basketballer Luka Brajkovic

Der Vorarlberger Luka Brajkovic hat am Dienstag (Ortszeit) mit einer Karriere-Bestleistung in der NCAA aufhorchen lassen. Er führte Davidson mit 22 Punkten als Topscorer zu einem 79:78 bei Alabama, der aktuellen Nummer zehn im US-College-Basketball. Der zum „Player of the Game“ gekürte Power Forward verbuchte zudem sieben Rebounds, drei Assists und je einen Steal sowie Block in 31 Minuten Spielzeit.