Hunderte begehen Wintersonnenwende in Stonehenge

Trotz steigender Infektionszahlen in Großbritannien haben am Mittwoch Hunderte Menschen den Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende am steinzeitlichen Monument Stonehenge verfolgt. Zu dem Ereignis, das die niedrigste Mittagshöhe der Sonne auf der Nordhalbkugel markiert, waren im vergangenen Jahr wegen der Pandemie keine Besucher zugelassen. Der imponierende Steinkreis im Südwesten Englands ist auf den Sonnenaufgang der Winter- und Sommersonnenwende ausgerichtet.